Мария Щелканова
Туристку до сих пор не сняли с пика Победы.

Фото: © РИА Новости/Борис Приходько

Спасатель Киселев: тело пропавшей Наговициной найдут деформированным

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной останется в горах, об этом aif.ru сообщил альпинист-спасатель Денис Киселев.

По мнению Киселева, пропавшая Наговицина уже скончалась, а тело ее найдут деформированным.

«Сейчас уже понятно, что она погибла. Человек не может выжить столько дней в таких условия. При низких температурах тело замерзнет и сохранится. Но сильные ветра посекут кожу, поэтому определенные изменения будут. Надеюсь, что ее все-таки смогут найти и спустить», — уточнил спасатель.

Наталья Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии 12 августа вместе с напарником Романом Мокринским, который оказал ей первую помощь, а после отправился за подмогой. Спустя четыре дня за альпинисткой вылетел вертолет, однако плохие погодные условия не позволили борту добраться до Натальи. Воздушное судно совершило жесткую посадку.

Другая попытка спасти Наговицину состоялась 19 августа, когда к пику Победы выдвинулся спасательный отряд. В планах у группы было достичь вершины за несколько дней. Однако непогода и плохое самочувствие одного из участников помешали дойти до Натальи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как немецкий и итальянский альпинисты пытались спасти россиянку Наговицину.

«Ветра посекут кожу»: что может случиться с телом Наговициной в горах
