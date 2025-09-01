Петербургская музыкальная школа «десятилетка» переедет в Николаевский дворец

День знаний сегодня отметили и в знаменитой петербургской «десятилетке». Пока еще в старом ветхом здании. Скоро музыкальная школа при консерватории Римского-Корсакова переедет в новый дом, а точнее во дворец. Ее выпускников знают не только в России, но и во всем мире. И после новоселья у начинающих одаренных музыкантов появится еще больше возможностей развивать свой талант.

Здание отреставрируют и оборудуют всем необходимым. Кроме того, там восстановят исторический концертный зал. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов увидел, как начался учебный год в школе, которой почти 90 лет.

За спиной вместо ранцев — большие футляры с инструментами. Номера у этой школы нет. В Петербурге, да и во всей стране, ее неофициально называют «десятилеткой». В средней музыкальной школе при петербургской консерватории сегодня начался уже 89-й с момента основания учебный год.

Адажио Чайковского в таких интерьерах звучит особенно пронзительно. Состояние школы — крайне ветхое. В читальном зале уже давно никто не читает. Здесь часто солирует дождь. Пол в спортзале — буквально рассыпается.

Построили здание в начале века, а обучать и воспитывать музыкантов здесь стали еще в 1936-м. Последний ремонт, как говорят в школе, проводился сразу после блокады. Юные музыканты так сильно мечтали вернуться в эти стены из эвакуации, что согласились въехать еще в неподготовленное здание. Тогда здесь провели лишь косметический ремонт.

Школа — часть консерватории, находится в введении Минкульта, но в этом же здании по соседству — городское музыкальное училище. За него отвечает Смольный.

«Его невозможно обслуживать, потому что получается, что кто бы не платил за ремонт, допускает нецелевое расходование. Так получается. Договориться при этом невозможно просто потому, что сегодня закон о госзакупках не подразумевает трехсторонних договоров», — отметил ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Александр Васильев.

Решить проблему этой весной президент поручил министру культуры.

«Ольга Борисовна, еще хотел бы обсудить с вами вопрос, связанный с „десятилеткой“ в Петербурге, „десятилеткой“ при консерватории. Там материальная база, мягко говоря, пришла в тяжелое состояние», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Ольга Любимова тогда, не вдаваясь подробности, рассказала, что решение ищется. И вот, оно найдено. Соседей расселят. Музыкальная школа переедет в комплекс задний, входящих в Николаевский дворец на площади Труда. Он с недавних пор находится в введении Санкт-Петербургского Дома музыки.

«Вы понимаете, когда посетители, жители города Петербурга будут узнавать, что в этом прекрасном дворце помещается не что-то, о чем мало кто знал, там помещается резиденция Санкт-Петербургского Дома музыки, Санкт-Петербургской консерватории, Санкт-Петербургской музыкальной школы „десятилетки“, будут потом гордиться, потому что это и их достижение, достижение нашей страны музыкальной», — отметил народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Метербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Для решения этой проблемы маэстро Сергей Ролдугин сделал очень много. Теперь у юных музыкантов будет новое здание школы площадью 12 тысяч квадратных метров в центре города. Там же, во дворце, появится концертная площадка Дома музыки. Целый кластер этого удивительного вида искусства в центре города. Впереди — большая работа. Долгие года эти здания сдавались в аренду и мало кто заботился об их сохранности.

«Арендатор, естественно, извлекал из него прибыль. Нужно было протащить компьютерную сеть — тащили, можно посмотреть, провода прямо по стенам, прямо по лепке. Нужно было сделать объявления на стены — вешали эти объявления, прибивали, приколачивали. На самом деле стены — это предмет охраны, их трогать нельзя», — подчеркнул проректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по административно-хозяйственной деятельности Станислав Устинов.

В здании проведут одновременно и ремонт, и реставрацию. Во внутреннем дворе появится зона отдыха с деревьями. Внутри — учебные классы. Задача — максимально бережно отнестись к культурному наследию.

«Исторически здесь тоже был концертный зал. В новой музыкальной школе помещение будет использоваться так же. Во время реставрации здесь установят противопожарные системы, обновят вентиляцию», — рассказал корреспондент.

Здесь же будет располагаться и интернат. Ведь в этой школе учатся талантливые юные музыканты не только из Петербурга, но и многих регионов страны.

«Школа расширит свои площади и сможет принять еще большее количество талантливых детей не только из России, из наших талантливых регионов, но и из других дружественных нам стран», — отметил заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев.

Альма-матер Юрия Темирканова, Владимира Спивакова, целой плеяды выдающихся музыкантов ждет новая история. Реставрация и ремонт должны начаться сразу после проведения проектных работ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.