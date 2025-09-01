Собянин: Проект «Сделано в Москве» уже три года помогает столичному бизнесу

Благодаря бесплатным инструментам продвижения московские производители дополнительно увеличили свою выручку на сумму свыше двух миллиардов рублей.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Проекту «Сделано в Москве» исполнилось три года. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Он объединил больше 7,5 тысячи брендов и помог в развитии столичным предпринимателям. Сегодня “Сделано в Москве” — это портал сделановмоскве.рф, участие в крупнейших отраслевых выставках, открытие фирменных магазинов, арт-павильонов и многое другое», — отметил мэр Москвы.

Помимо этого, сам проект и его участники высоко отмечены в рамках всероссийского конкурса «Знай наших», который проводится по поручению Президента России Владимира Путина с 2023 года.

«Уверен, у московских товаров впереди большое будущее — как на российском, так и на зарубежных рынках», — подытожил Сергей Собянин.

