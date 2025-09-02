В Пекине построят китайско-российский центр торговли, экономики и культуры

|
Айшат Татаева
Акцент будет сделан на совместное развитие рынков и межотраслевую интеграцию.

Фото: www.globallookpress.com/ Weng Xinyang

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о сотрудничестве с одной из ведущих строительных компаний КНР — China Railway Real Estate Group. Партнеры намерены реализовать крупный проект по созданию центра, ориентированного на развитие российско-китайских связей в сфере торговли, экономики и культуры.

Комплекс будет построен в деловой части столицы Китая, на территории, входящей в состав Пекинской зоны свободной торговли. Этот центр станет новым узлом промышленной и инновационной кооперации между двумя странами, с акцентом на развитие отраслевого взаимодействия и расширение совместного присутствия на национальных и международных рынках.

В рамках проекта планируется размещение российских торгово-промышленных палат, финансовых институтов и компаний, работающих в стратегически важных сегментах экономики — энергетике, сельском хозяйстве и других. На регулярной основе здесь будут организовываться деловые форумы, тематические выставки и культурные события, формируя площадку международного уровня, способствующую дальнейшему сближению России и Китая.

«Стратегическое сотрудничество России и Китая предусматривает реализацию совместных проектов в самых разных отраслях. Строительство китайско-российского экономического, торгового и культурного центра будет способствовать укреплению двусторонних отношений, стимулируя прямое экономическое взаимодействие, поддерживая совместные инициативы в приоритетных сферах и создавая долгосрочную платформу для стратегического партнёрства и взаимного развития», — подчеркнул генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Российский фонд прямых инвестиций был учрежден в июне 2011 года для совместного инвестирования в акционерный капитал преимущественно на территории РФ в партнерстве с крупными международными стратегическими и финансовыми ивесторами. РФПИ служит инструментом привлечения зарубежных инвестиций в российскую экономику. На сегодняшний день фонд реализовал свыше 100 проектов совместно с иностранными инвесторами, общий объем которых превышает 2,3 триллиона рублей.

