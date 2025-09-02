Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой

Психолог Таранова: школьника к получению плохой отметки нужно готовить заранее

В жизни каждого школьника наступает момент, когда он получает плохую оценку за проверочную работу или невыполненное домашнее задание. Однако при неправильном подходе родителей к подобной ситуации ребенок может испытать сильный стресс. Подробнее о том, как помочь ученику пережить неудачу, в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала детский психолог Ирина Таранова.

По словам эксперта, в действительности опыт получения плохих оценок очень полезен, поскольку показывает, как школьник переживает трудности и неудачи. Близким ребенка важно объяснить ученику, что катастрофы в отрицательной оценке нет, поскольку дети обычно воспринимают отсутствие успеха таким образом.

Советы специалиста

Готовить ребенка к подобной ситуации родителям следует заранее. Нужно проговаривать возможные исходы и пояснять, что ошибаются все и в этом нет ничего плохого.

При этом, можно придумать семейную традицию, которая объединит родителей с детьми. Например, сделать из плохой оценки шутку, чтобы ребенок видел, что ошибаться нестрашного и в этом случае его поддержат близкие.

Если ребенок плачет после получения двойки, то в первую очередь нужно помочь ему справиться с эмоциями. К каждому из детей необходим свой подход. Можно рассказать про личный опыт получения двойки, а также узнать у ребенка, чем еще ему можно помочь.

