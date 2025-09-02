Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 7 0

Родители должны разговаривать со своими детьми об их чувствах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Таранова: школьника к получению плохой отметки нужно готовить заранее

В жизни каждого школьника наступает момент, когда он получает плохую оценку за проверочную работу или невыполненное домашнее задание. Однако при неправильном подходе родителей к подобной ситуации ребенок может испытать сильный стресс. Подробнее о том, как помочь ученику пережить неудачу, в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала детский психолог Ирина Таранова.

По словам эксперта, в действительности опыт получения плохих оценок очень полезен, поскольку показывает, как школьник переживает трудности и неудачи. Близким ребенка важно объяснить ученику, что катастрофы в отрицательной оценке нет, поскольку дети обычно воспринимают отсутствие успеха таким образом.

Советы специалиста

Готовить ребенка к подобной ситуации родителям следует заранее. Нужно проговаривать возможные исходы и пояснять, что ошибаются все и в этом нет ничего плохого.

При этом, можно придумать семейную традицию, которая объединит родителей с детьми. Например, сделать из плохой оценки шутку, чтобы ребенок видел, что ошибаться нестрашного и в этом случае его поддержат близкие.

Если ребенок плачет после получения двойки, то в первую очередь нужно помочь ему справиться с эмоциями. К каждому из детей необходим свой подход. Можно рассказать про личный опыт получения двойки, а также узнать у ребенка, чем еще ему можно помочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как помочь первокласснику настроиться на учебу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.43
0.10 94.38
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:50
Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой
6:35
Песков назвал устаревшей политическую модель Запада
6:33
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
6:32
Силуанов: Китай остается ключевым торговым партнером России
6:26
Родственники фигурантов дела о теракте в «Крокусе» прекратили с ними общение
6:17
Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Патология или аномалия? Названа причина лактации из подмышек при кормлении
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025