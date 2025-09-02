«Хочу больше путешествовать»: дочь Орнеллы Мути планирует приобрети жилье в России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 14 0

Артистка хочет получить гражданство РФ.

Дочь Орнеллы Мути хочет приобрети жилье в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дочь Орнеллы Мути планирует приобрети жилье в России

Актриса, певица и модель Найке Ривелли, дочь итальянской знаменитости Орнеллы Мути, собирается приобрести недвижимости в Москве или в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

По словам звезды, она даже рассматривает возможность приобретения жилья в обоих российских городах.

«Я хочу больше путешествовать по России. Может быть, мы купим здесь дом. Не знаю, возможно, в Санкт-Петербурге или Москве. Или вообще и там, и там», — отметила Ривелли.

К тому же артистка хочет получить гражданство РФ, так как сама наполовину русская. Как пояснила Найке, ее прабабушка проживала в Санкт-Петербурге. При этом сама исполнительница не раз бывала в России в детские года, а также старается приезжать в РФ до сих пор.

«Я была в России еще совсем-совсем маленькой, но помню эту поездку, как и все последующие», — подчеркнула звезда.

Она с теплом призналась в искренних чувствах к стране.

«Люблю Россию, русских людей, русскую культуру и русскую еду. И вообще, я чувствую себя наполовину русской», — объяснила она.

Ранее, писал 5-tv.ru, сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, чем ему нравится Москва.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.43
0.10 94.38
0.33
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

1:51
«Хочу больше путешествовать»: дочь Орнеллы Мути планирует приобрети жилье в России
1:20
«Похоже на подчинение»: отказ от российских энергоносителей привел к зависимости Европы от США
0:59
Великобритания поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней
0:38
«Я красивый?» — Принц Гарри недоволен своей внешностью
0:13
«Особая магия, которая захватывает»: о какой профессии Серябкина мечтала в детстве
23:49
Два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Полтора миллиона школьников в России впервые сели за парты 1 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025