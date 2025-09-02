«Хочу больше путешествовать»: дочь Орнеллы Мути планирует приобрети жилье в России

Дочь Орнеллы Мути планирует приобрети жилье в России

Актриса, певица и модель Найке Ривелли, дочь итальянской знаменитости Орнеллы Мути, собирается приобрести недвижимости в Москве или в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

По словам звезды, она даже рассматривает возможность приобретения жилья в обоих российских городах.

«Я хочу больше путешествовать по России. Может быть, мы купим здесь дом. Не знаю, возможно, в Санкт-Петербурге или Москве. Или вообще и там, и там», — отметила Ривелли.

К тому же артистка хочет получить гражданство РФ, так как сама наполовину русская. Как пояснила Найке, ее прабабушка проживала в Санкт-Петербурге. При этом сама исполнительница не раз бывала в России в детские года, а также старается приезжать в РФ до сих пор.

«Я была в России еще совсем-совсем маленькой, но помню эту поездку, как и все последующие», — подчеркнула звезда.

Она с теплом призналась в искренних чувствах к стране.

«Люблю Россию, русских людей, русскую культуру и русскую еду. И вообще, я чувствую себя наполовину русской», — объяснила она.

Ранее, писал 5-tv.ru, сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, чем ему нравится Москва.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX