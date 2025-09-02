Свидетельство о смерти на себя: житель Петербурга пытается доказать, что он жив

Живой ветеран СВО Игорь Байков оказался умершим по документам

Житель Петербурга пытается доказать, что он живой. По всем документам Игорь Байков числится умершим. Даже свидетельство о смерти в ЗАГСе ему выдали лично. Банковские счета заблокированы, а паспорт аннулирован. В такой ситуации устроиться на работу или обратиться в больницу невозможно. Как так вышло, и есть ли шансы заново родиться — выяснила корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

Уже месяц Игорь Байков ходит по кабинетам и в прямом смысле пытается восстановить свою жизнь. По документам мужчина числится умершим. О том, что его буквально похоронили заживо, в начале августа узнал на приеме у врача.

«Она мне говорит: вы числитесь, что вы умерли в больнице. Вы были в больнице? Я говорю: нет, я не был в больнице. В это время я был на Украине», — рассказал пострадавший Игорь Байков.

То же самое подтвердили в банке — Игорь пришел снять деньги, а карта оказалась заблокирована. Тогда мужчина отправился в ЗАГС и там ему выдали свидетельство о смерти.

Игорь — ветеран СВО, из-за полученных ранений ему нужна медицинская помощь, но получить ее он не может, все его документы сейчас не действительны. Мужчина остался без работы, социальных выплат и реабилитации в санатории.

«Сейчас не могу получить санаторное лечение, бесплатный проезд, я не могу работать. У меня ни паспорт, ни права не действительны», — рассказал Байков.

Игорь обратился к адвокатам, которые помогли ему выяснить, в чем причина такой ошибки. Четыре года назад у него украли паспорт, взамен он получил новый. А по его старому документу, оказалось, жил другой мужчина. Он-то и умер полгода назад.

«Получается, что увидели паспорт, достоверность которого не проверена, констатировали смерть. После этого документы поступают в отдел ЗАГСа, и там тоже не проверяют информацию. И выдают свидетельство о смерти, признают человека умершим», — заявил представитель пострадавшего Игорь Бурдинский.

С Андреем Алексеевым произошла похожая ситуация. Узнал, что не числится в живых после того, как ему заблокировали счета и аннулировали зарплатную карту. Все из-за технической ошибки. Умер однофамилец, и во все системы внесли неверные данные. Уже полгода мужчина не может восстановить свои права в суде. Из-за этого вынужден работать неофициально за маленькую зарплату.

«Уже не знаю, кому верить и куда идти, и кому обращаться. И у меня выходит просто уже меньше прожиточного минимума вообще. Сумма минимум какой-то, мизер. Либо четыре тысячи выходит, либо девять тысяч. Все», — рассказал пострадавший Андрей Алексеев.

Юристы говорят, подобные технические ошибки в электронном документообороте не часто, но встречаются. Причинами могут быть и банальная халатность, и мошенничество.

«Если это будет установлен как чей-то злой умысел, либо халатность, то начиная от дисциплинарной ответственности, заканчивая уголовной ответственностью, Поймите, это крайне сложно доказать, что действительно кто-то где-то умышленно внес сведения в базу данных о том, что человек этот скончался и так далее», — рассказал адвокат Игорь Теплоухов.

Игорь Байков обратился в прокуратуру, чтобы она помогла вернуть ему гражданские права через суд. Процесс это не быстрый. И, видимо, ему, придется запастись терпением.

В ситуации разбирается и Следственный комитет: устанавливает личность умершего, который четыре года жил по старому паспорту Байкова.

