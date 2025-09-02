Песков назвал устаревшей политическую модель Запада

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 18 0

На ее место должна прийти «жизнеспособная система», созданная странами-участниками ШОС.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На место устаревшей политической модели Запада должна прийти более «жизнеспособная система», которую создали страны-участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По мере того как одна модель исчерпывает свою эффективность, на ее основе выстраиваются более жизнеспособные и эффективные системы. Сейчас этот процесс идет очень активно», — пояснил он.

При этом Песков добавил, что президент России Владимир Путин всегда применяет многосторонние форматы для проведения насыщенного графика международных контактов. Такой подход, по его словам, позволяет выводить на обсуждение широкий круг вопросов с лидерами других государств.

Ранее, писал 5-tv.ru, трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии началась в Пекине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.43
0.10 94.38
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:50
Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой
6:35
Песков назвал устаревшей политическую модель Запада
6:33
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
6:32
Силуанов: Китай остается ключевым торговым партнером России
6:26
Родственники фигурантов дела о теракте в «Крокусе» прекратили с ними общение
6:17
Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Патология или аномалия? Названа причина лактации из подмышек при кормлении
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025