Песков назвал устаревшей политическую модель Запада

На место устаревшей политической модели Запада должна прийти более «жизнеспособная система», которую создали страны-участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По мере того как одна модель исчерпывает свою эффективность, на ее основе выстраиваются более жизнеспособные и эффективные системы. Сейчас этот процесс идет очень активно», — пояснил он.

При этом Песков добавил, что президент России Владимир Путин всегда применяет многосторонние форматы для проведения насыщенного графика международных контактов. Такой подход, по его словам, позволяет выводить на обсуждение широкий круг вопросов с лидерами других государств.

Ранее, писал 5-tv.ru, трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии началась в Пекине.

