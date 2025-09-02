Токаев: ситуация на Каспийском море приближается к экологической катастрофе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Президент Казахстана предложил создать в Астане Центр анализа водных проблем под эгидой ШОС.

Токаев: обмеление Каспийского моря грозит экологической катастрофой

Фото: www.globallookpress.com/ Li Renzi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экологическая ситуация в Каспийском море стремительно ухудшается и приближается к катастрофе. Об этом на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Слова лидера передала его пресс-служба в Telegram-канале.

Токаев отметил, что экологические проблемы Каспия должны стать одной из ключевых тем для долгосрочных обсуждений в рамках ШОС. Он предложил открыть в Астане Центр анализа водных проблем под эгидой организации.

Президент Казахстана напомнил, что в Алматы недавно начал работу Центр ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана, участие в его открытии принял Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Кроме того, Токаев объявил о планах провести в апреле 2026 года Региональный экологический саммит в сотрудничестве с ООН.

Россия также активно участвует в обсуждении будущего Каспия. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с заместителями глав правительств прикаспийских стран подчеркнул, что уровень воды в море продолжает снижаться, и это угрожает экологии региона.

По его словам, Каспий имеет стратегическое значение для экономики и природы, а обмеление затрагивает сельское хозяйство, транспорт, добычу ресурсов и туристический сектор. Он отметил, что обнажение прибрежных земель вызывает разрушение почв и процесс опустынивания, что становится серьезной проблемой для всех государств, граничащих с Каспием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.43
0.10 94.38
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:58
Лазейка для взлома: киберпреступники нашли «брешь» в WhatsApp*
15:50
Первый поезд для высокоскоростной железной дороги начали строить на Урале
15:39
«Масса вопросов»: РФ и США планируют очередной раунд консультаций
15:25
Без визы в Поднебесную: в России ожидают рост интереса к турам в Китай
15:21
Раздельный сон: женщины отказываются делить кровать с мужчинами
15:12
«Хочу умереть на сцене»: Успенская сделала неожиданное заявление

Сейчас читают

Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой
«Нужно закончить скандал дома»: Кирилл Туриченко о разногласиях с женой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025