Токаев: ситуация на Каспийском море приближается к экологической катастрофе

Экологическая ситуация в Каспийском море стремительно ухудшается и приближается к катастрофе. Об этом на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Слова лидера передала его пресс-служба в Telegram-канале.

Токаев отметил, что экологические проблемы Каспия должны стать одной из ключевых тем для долгосрочных обсуждений в рамках ШОС. Он предложил открыть в Астане Центр анализа водных проблем под эгидой организации.

Президент Казахстана напомнил, что в Алматы недавно начал работу Центр ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана, участие в его открытии принял Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Кроме того, Токаев объявил о планах провести в апреле 2026 года Региональный экологический саммит в сотрудничестве с ООН.

Россия также активно участвует в обсуждении будущего Каспия. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с заместителями глав правительств прикаспийских стран подчеркнул, что уровень воды в море продолжает снижаться, и это угрожает экологии региона.

По его словам, Каспий имеет стратегическое значение для экономики и природы, а обмеление затрагивает сельское хозяйство, транспорт, добычу ресурсов и туристический сектор. Он отметил, что обнажение прибрежных земель вызывает разрушение почв и процесс опустынивания, что становится серьезной проблемой для всех государств, граничащих с Каспием.

