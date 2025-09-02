Нашли пропажу: Трамп попал в объективы камер после слухов о его смерти

Трамп впервые попал в объективы камер после слухов о его смерти

Дональд Трамп впервые попал в объектив камеры после своего внезапного исчезновения из публичного пространства.

Американского президента запечатлели на выходе из гольф-клуба. Впрочем, эти кадры с главой Белого дома вызвали лишь новые вопросы в соцсетях. Видео снимали будто бы скрытно, а самого Трампа на нем едва ли возможно разглядеть.

На прошлой неделе в интернете распространяли слухи о смерти американского президента, который резко перестал появляться на публике. Позже Трамп опроверг это в своей соцсети, где написал, что никогда в жизни еще не чувствовал себя лучше, чем сейчас.

