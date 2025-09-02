«Делать после 30»: бьюти-эксперт раскрыла, чем заменить «уколы красоты»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 37 0

Перед тем, как задуматься об инъекциях, стоит попробовать альтернативу.

Фото, видео: 5-tv.ru

Бьюти-эксперт Ковалевич: заменить уколы красоты можно массажем лица

Не стоит ничего колоть в лицо до 30 лет. Хорошая альтернатива инъекциям — массаж лица. Об этом 5-tv.ru рассказала бьюти-эксперт Ирина Ковалевич на Дне Рождения журнала Pro Москву.

«Уколы конечно желательно делать после 30. Бывают, конечно, такие запросы. Настолько мимика лица живая, что каждый индивидуален», — рассуждает специалист.

Особой нужды в «уколах красоты» на самом деле нет. Массаж лица — отличный способ сохранить молодость. Главное — правильная техника и регулярность.

«Это одна их самых рабочих я бы сказал историй. У нас клиенты, которые не колют лицо, но делают ежедневный утренний массаж лица. И ходят 3-4 раза в неделю на фейс-фитнес в салоны. И вполне хорошо выглядят», — рассказала Ковалевич.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Таисия Повалий откровенно рассказала об «уколах красоты». Для певицы это — обычное дело. Однако галвный секрет молодости по ее мнению — любовь к жизни.

