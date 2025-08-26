В Израиле оправдались за удары по больнице в секторе Газа: «Трагический инцидент»

В Израиле назвали удары по больнице в секторе Газа трагическим инцидентом

Израильское руководство попыталось извиниться за ракетный удар по больнице в секторе Газа. Премьер Нетаньяху написал в соцсети, что «глубоко сожалеет о трагическом инциденте». Эти заявления уже даже назвал дежурными и нелепыми главный союзник Израиля — президент США Дональд Трамп.

Ведь несмотря на гибель врачей и журналистов, ЦАХАЛ останавливать наступление не собирается. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Марии Коровиной.

Лица этих палестинцев сейчас транслируют по всем мировым телеканалам — после того, как они стали целью для ЦАХАЛ.

Первый выстрел уничтожил часть приемного покоя больницы в Хан-Юнисе. Второй снаряд попал в спасательную команду, которая спешила на помощь пострадавшим. Там же находились и журналисты, они снимали последствия первого удара.

По версии командования, целились по крыше здания, где якобы находилась видеокамера, которую ХАМАС использовал для наблюдения за передвижением израильских войск. В итоге — больше 20 погибших.

В израильском Генштабе поспешили заявить, мол, сожалеют об ущербе, который причинили гражданским. Произошедшее назвали грубой ошибкой.

«ЦАХАЛ не наносит преднамеренных ударов по гражданскому населению. Мы действуем в крайне сложной ситуации. ХАМАС намеренно использует гражданскую инфраструктуру в качестве щита. Репортажи из зоны активных боевых действий сопряжены с огромным риском, особенно в условиях войны с такой террористической организацией, как ХАМАС», — сказал представитель армии обороны Израиля Эффи Дефрин.

То есть по факту — возложили вину на самих же репортеров. Вот, например, на эту женщину. Погибшая фотограф Мариам Дакка — ей было 33 года, она работала в Associated Press и сотрудничала с российскими СМИ. Родилась здесь же, в Хан-Юнисе. Детально фиксировала все, что происходило в последнее время в ее родном городе. У нее остался сын.

Даже в Белом доме посчитали подобное верхом цинизма.

«Мне это не нравится, и я не хочу этого видеть. В то же время, мы должны положить конец всему этому кошмару… Это неприятная ситуация, очень неприятная, ужасная вещь», — сказал Трамп.

И чуть ли не впервые израильский премьер Нетаньяху пришел оправдываться за действия армии. Правда, пока в свой микроблог.

«Израиль глубоко сожалеет о трагическом инциденте, произошедшем сегодня в госпитале „Насер“ в Газе. Израиль ценит работу журналистов, медицинского персонала и всех мирных жителей», — написал он.

С начала октября 2023 года в Газе погибли больше 240 журналистов. Исламские страны уже заявили, что потребуют от ООН приостановить членство Израиля в организации. Турция прямо назвала гибель репортеров в Газе военным преступлением.

«Безумное правительство Нетаньяху продолжает свои злодейские атаки без остановки, стремясь уничтожить все, что существует под именем человечества», — сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Европа тоже не осталась в стороне. МИД Германии, Елисейский дворец, официальный Мадрид — выступили с требованием срочного расследования. А эксперты из агентства Bloomberg предупреждают: планы Израиля на оккупацию Газы совершенно точно приведут правительство Нетаньяху к очень неприглядной развилке — между бесконечной мобилизацией и нарастающей изоляцией со стороны мирового сообщества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX