«Если я жив, то это уже хорошо»: Путин рассказал Фицо, как у него дела
Российский президент и словацкий премьер встретились в Китае.
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, как он поживает.
«Если я жив, то это уже хорошо», — сказал Владимир Путин.
