«Хочу умереть на сцене»: Успенская сделала неожиданное заявление

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 57 0

Певица уверена — ее призвание быть звездой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Любовь Успенская заявила, что хочет умереть на сцене

Певица Любовь Успенская заявила, что хотела бы умереть на сцене. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на своем юбилейном концерте в концертном зале «Москва».

Успенская выступает на сцене уже 55 лет, и она точно знает: музыка — это ее призвание.

«Считаю, что я обручилась со сценой. Она для меня как жених, как мой суженный. Сцена — это мое! И я хочу умереть на сцене!» — заявила звезда без тени сомнения.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Любовь Успенская рассказала журналистам о своем отношении к мату. Певица намекнула, что ничего против этого она не имеет.

Стоит отметить, что, согласно законодательству Российской Федерации, в общественных местах матом ругаться нельзя. За это правонарушение предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. А если нецензурная брань оскорбляет честь и достоинство другого человека, сумма штрафа может вырасти до пяти тысяч рублей.

