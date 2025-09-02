Борющегося с онкологией Романа Попова внесли в базу «Миротворца»*
Поводом послужило интервью актера годичной давности.
Фото: Геодакян Артем/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Актера Романа Попова, более известного по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», в воскресенье 31 августа, внесли в список украинского экстремистского сайта «Миротворец»*, пишет «Постньюс».
Как сообщается, артиста обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также причастности к якобы геноциду украинского народа. В базе «Миротворец»* Попов записан как «российский военный преступник» и «соучастник преступлений против Украины и ее граждан».
Причиной таких обвинений послужило интервью годичной давности, в котором актер рассказал об опыте пребывания в зоне проведения специальной военной операции.
Стоит отметить, что в середине августа Роман рассказал подписчикам о своем рецидиве рака мозга. По словам актера, спустя семь лет к нему вернулась болезнь, и теперь он практически ослеп.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что британский шеф-повар Гордон Рамзи перенес сложную операцию.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX
* — ресурс признан экстремистским на территории РФ
82%
Нашли ошибку?