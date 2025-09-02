«Не бойтесь»: танцор Булановой заставил всех понервничать

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Дмитрий Берегуля стал звездой интернета благодаря «вирусному» выступлению. Является ли он еще частью команды или ушел в свободное плаванье?

Снова хайп? Как на самом деле обстоят дела с танцором Булановой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Татьяна Буланова опровергла уход Дмитрия Берегули из команды подтанцовки

В соцсетях поклонники певицы Татьяны Булановой активно обсуждают уход из команды одного из центральных танцоров артистки. Резкий скачок популярности певицы повлек за собой и печальные перемены: на фестивалях «Новая волна» в Казани и «Антон тут рядом» Буланова выступала только с двумя танцорами. Третий участник команды подтанцовки — Дмитрий Берегуля, чей ролик с «энергосберегающими» движениями стал чуть ли не самым популярным в сети, на сцену не вышел.

Как сообщает StarHit, Татьяна Буланова и знать не знала о внезапном наплыве хайпа. По словам артистки, она не сразу поняла, что произошло, поскольку у нее плотный график в работе и отвлекаться на соцсети ей некогда.

«Мне абсолютно все равно. У меня есть работа, расписанная до мая следующего года, которая никак не связана с этим стихийным хайпом, поэтому я не обращаю внимания на этот странный ажиотаж», — заявила певица.

Тем не менее, Дмитрий никуда не уходил. Татьяна призвала «не бояться» и заверила, что с ним все хорошо.

Особую популярность артистка получила этим летом благодаря ролику с выступления в «Лужниках», в котором участники подтанцовки исполняли «энергосберегающие» движения под песню «Один день».

