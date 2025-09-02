«Сплю, но не с женщинами»: актер Чирков признался, как проводит свободное время

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 41 0

Звезда предпочитает спокойный отдых.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Актер Сергей Чирков рассказал, что в свободное время спит, но не с женщинами

Актер Сергей Чирков свободное время проводит в постели. В этом артист признался корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Семейный призрак».

По словам актера, отдых с женским полом требует сильной физической и эмоциональной нагрузки, поэтому в качестве передышки он выбирает сон в уединении.

«В свободное время я сплю, но не с женщинами. С женщинами — это не про отдых, а про спорт», — уточнил Чирков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сергей Чирков описал девушку своей мечты.

Актер сейчас холостяк. Однако он все еще не оставляет попыток найти ту самую: полноценную, самодостаточную и, что весьма важно, "не инвалида". Это актер так шутит. Его слова отсылают к устойчивому выражению о «второй половинке».

В январе 2021 года Сергей пьяным напал на свою жену Анастасию с ножом. Этот инцидент не лучшим образом сказался на карьере актера — долгое время он не появлялся на экранах. Об отношениях с уже, по всей видимости, бывшей супругой Чирков предпочитает не говорить.

