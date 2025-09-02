В Москве разработали ИИ-систему для диагностики лор-заболеваний

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 10 0

Сервис разработали в Научно-исследовательском клиническом институте имени Л. И. Свержевского.

В Москве разработали ИИ-систему для диагностики лор-заболеваний

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Искусственный интеллект помогает московским врачам точнее и быстрее диагностировать заболевания уха и гортани. Об этом на своей странице в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«В Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Л.И. Свержевского разработали систему, которая анализирует эндоскопические снимки и выявляет визуальные признаки нормы или патологии. Сегодня она распознает формы наружного и острого среднего отита, хронический средний отит и новообразования гортани», — написал мэр Москвы.

При этом искусственный интеллект выступает только в качестве ассистента врача. Окончательное решение всегда принимает специалист.

Сервис в пилотном режиме уже функционирует на базе Научно-исследовательского клинического института Л.И. Свержевского, диагностического клинического центра № 1 и клинико-диагностического центра № 4.

Специалисты планируют усовершенствовать систему, чтобы получать более точные результаты, а также научить искусственный интеллект определять заболевания полости носа.

Автоматизация диагностических процессов позволит повышать эффективность маршрутизации пациентов, а полученные данные будут использовать для обучения специалистов.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.59
0.16 93.84
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:49
Собянин: Утверждена концепция благоустройства возле станции «Народное Ополчение»
20:36
На низком старте: площадки и участники готовятся к открытию ВЭФ во Владивостоке
20:20
В Москве разработали ИИ-систему для диагностики лор-заболеваний
20:09
«Не бойтесь»: танцор Булановой заставил всех понервничать
19:55
Информационный яд: как социальные сети влияют на работу мозга
19:41
«Видимо, скоро конец»: Стриженова показала фото «тяжелобольного» Якубовича

Сейчас читают

Битва за миллиард: вдову Александра Градского хотят лишить наследства
Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025