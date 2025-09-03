«Мы не позволим»: Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС

Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС

Главы МИД европейских стран обсудили потенциальное расширение Евросоюза. А именно — включение в него Украины. Резко против сразу же высказалась Венгрия. По словам министра иностранных дел Сийярто, минусы от такого партнерства будут куда более разрушительны, чем Брюссель себе может представить.

«Мы не позволим втянуть Украину в Евросоюз, потому что это уничтожит венгерских фермеров, подорвет венгерскую продовольственную безопасность и позволит украинской мафии проникнуть в Венгрию», - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Вообще, встреча в Копенгагене носила неформальный характер, и конкретных обещаний никаких не было дано. Тем более, что для начала надо просто разобраться с тем же украинским кризисом.

