Мерц высказался об отправке военных ФРГ на Украину

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 26 0

Вопросы оказания помощи Киеву находятся в компетенции так называемой коалиции желающих, но не Еврокомиссии.

Мерц высказался об отправке военных ФРГ на Украину

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мерц: До перемирия речи об отправке войск на Украину идти не может

Немецкие войска не отправятся на Украину, пока не будет заключено перемирие. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе интервью телеканалу Sat.1.

«Он исключил возможность отправки немецких войск на Украину до возможного прекращения огня», — отмечается в публикации.

К тому же Мерц заявил, что у президента России Владимира Путина сейчас «нет оснований для заключения соглашения о прекращении огня».

Кроме того, немецкий лидер уточнил, что даже при условии заключения перемирия, развертывание войск ФРГ будет осложнено большим количеством препятствий.

К возможному участию своих войск в миротворческой миссии на Украине готовится и Великобритания. Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что страна проводит оценку боевой готовности вооруженных сил на случай их отправки на территорию Незалежной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лидеры Европы и НАТО проведут в Париже встречу по Украине 4 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.59
0.16 93.84
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:28
Болгария отказалась расследовать инцидент с отключением GPS у самолета фон дер Ляйен
4:10
По-хорошему договорились: в России растет число соглашений по алиментам
4:00
Машина возражений: как ИИ готовит студентов к работе с недовольными клиентами
3:49
«Творим магию»: павильоны регионов России начали открываться на ВЭФ-2025
3:40
Во Владивостоке началось шествие с большой Георгиевской лентой
3:38
Прямая трансляция парада Победы в Пекине

Сейчас читают

Последние штрихи: в Пекине проходит полномасштабная подготовка к военному параду
Прямая трансляция парада Победы в Пекине
Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025