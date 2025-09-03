«Творим магию»: павильоны регионов России начали открываться на ВЭФ-2025

Павильоны регионов России начали открываться на ВЭФ-2025

Площадки разных регионов России начали открываться в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Там же прошел и III Международный форум «День сокола». О том, как стартует ВЭФ-2025, рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

«У меня на руках — 20 тысяч долларов, и это не предел. Самый дорогой сокол — это вид белый кречет, их стоимость зависит от разных факторов и доходит до 250 тысяч долларов», — отметила Бадунц.

Именно эта птица стала символом форума «День сокола». Это мероприятие представляет собой экспертную площадку, где представители профильных ведомств могут обменяться опытом в области защиты редких видов птиц.

«Алтайский балобан — в России это самый редкий вид сокола, вымирающий. Наш питомник занимается восстановлением этого вида и возвращением его в природу для восполнения популяции», — уточнила сотрудник питомника «Витасфера» Анастасия Лисина.

Кроме того, на полях ВЭФ уже активно открываются павильоны регионов России. Посетителям предлагают попробовать на вкус Забайкалье, насладиться ароматами Дальнего Востока и даже отправить в любой уголок мира волшебную открытку из Бурятии.

«Здесь работает „Почта Байкала“, откуда вы можете отправить открытку в любую точку мира. И это не простая открытка — она с благопожеланиями. Мы с гостями творим здесь магию», — поделилась главный почтмейстер Бурятии Галина Тарнуева.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как площадки и участники готовятся к открытию ВЭФ во Владивостоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.