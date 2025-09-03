Новые виды военной техники представили на военном параде в Пекине
Торжественное мероприятие посетили 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина.
Фото, видео: 5-tv.ru
На военном параде в Пекине, приуроченном к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны, Китай продемонстрировал новейшие образцы вооружений.
В рамках шествия была представлена колонна, включающая современные образцы подводной техники. Зрителям показали тяжелые торпеды и подводные мины, способные в автоматическом режиме поражать до четырех целей.
Следом прошла группа систем противовоздушной обороны. В этом сегменте парада Китай вывел четыре современных радара нового поколения. Эти комплексы способны обнаруживать баллистические цели, а также самолеты-невидимки.
Парад Победы в Пекине
В Пекине на площади Тяньаньмэнь проходит крупнейший военный парад. Он приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии.
Цель торжества — продемонстрировать современные достижения Народно-освободительной армии Китая в сфере вооружений. Как сообщил У Цзэкэ, представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР, в мероприятии задействуют 45 военных подразделений, а его продолжительность составит около 70 минут.
Посетили парад 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Согласно данным Центрального телевидения Китая, вечером в Доме народных собраний состоится торжественный прием, в котором примет участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие представители власти.
