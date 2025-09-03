Источник вечной молодости? Названы вещества, замедляющие старение

Витамины D и K2, а также куркумин могут замедлить старение

Куркумин, магний, витамин D и витамин К2 являются геропротекторами. Именно эти вещества способны замедлить старение. Об этом изданию Газета.ру рассказала главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Инна Решетова.

Специалист отметила, что ученые занимаются изучением влияния данных веществ на процесс старения организма. На основе данного исследования врачи планируют создать таргетную панель биомаркеров старения, включающую несколько ключевых механизмов.

«Мы изучаем как базовые геропротекторы, так и уникальные природные вещества, которые содержатся в наших ягодах, фруктах. К базовым относятся, например, таурин, глицин, берберин, NAC, физетин, уролитин, метформин и другие. Последний также лечит инсулинорезистентность, о которой мы говорили. Куркумин, а также магний, витамин D и витамин К2, также считаются геропротекторами. Это некоторые из основных веществ, которые мы рассматриваем», — отметила Решетова.

Специалист уточнила, что не существует геропротектора, который бы подошел всем. Именно поэтому, по ее словам, будущее за персонализированной медициной. Кроме того, прежде, чем воздействовать на определенный механизм старения, которых, по словам Решетовой, сейчас известно как минимум 15, нужно проверить, какой из них дал сбой.

