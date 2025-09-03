Тяжелый взгляд: о чем говорят «мешки» под глазами

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Безобидный, казалось бы, симптом может быть следствием серьезных проблем со здоровьем.

«Мешки» под глазами могут говорить о проблемах с почками, предупредили россиян

Фото: 5-tv.ru

«Мешки» под глазами могут говорить о проблемах с почками

Отеки и «мешки» под глазами могут быть признаком заболеваний сердца, печени и почек. Об этом рассказала врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк в беседе с Газета.ру.

«С анатомической точки зрения, кожа под глазами очень тонкая и содержит рыхлую соединительную ткань, которая легко накапливает жидкость. Причины этого могут быть физиологическими (временными) и патологические (стойкими или прогрессирующими)», — объяснила она.

Среди физиологических причин — недостаток сна, чрезмерное потребление соли, алкоголь, аллергии — сезонные или контактные, слезы, усталость глаз — из-за длительной работы за компьютером, а также наследственность.

К патологическим факторам относят нарушение лимфооттока или венозного оттока, воспаления — блефарит и конъюнктивит, заболевания щитовидной железы — эндокринная офтальмопатия, заболевания сердечно-сосудистой системы, печени и почек.

«На то, что отеки связаны с заболеваниями почек, могут указывать ряд признаков. В частности, отеки появляются утром и проходят к вечеру (в отличие от сердечных, которые усиливаются к вечеру). Двусторонние и симметричные отеки. Мягкие, водянистые, легко смещаемые при нажатии», — добавила врач.

Она отметила, что в случае, если «мешки» под глазами появляются вместе с отеками на других участках тела, сопровождаются повышенным артериальным давлением и слабостью, то это — весомый повод обратиться к врачу. Такое сочетание симптомов могут быть свидетельством нефротического синдрома, гломерулонефрита, хронической или острой почечной недостаточности.

«Не всегда „мешки под глазами“ связаны с глазами. Если отеки стойкие, симметричные и сопровождаются другими жалобами — нужно проверять почки. Офтальмолог здесь играет роль „первого фильтра“, который может вовремя направить пациента к нужному специалисту», — заключила специалист.

