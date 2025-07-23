«Режим выживания»: как распознать железодефицит у женщин и что с ним делать

Эксперт рассказала о роли этого микроэлемента в организме.

Железодефицит у женщин может привести к большим проблемам в организме. О том, как его распознать и устранить, рассказала эрготерапевт и нутрициолог Лилия Стародубцева в беседе с 5-tv.ru.

Усталость, апатия, зябкость, головные боли, выпадение волос, плохая память, тахикардия, тревожность — все это явные признаки дефицита железа в организме. Как рассказала эксперт, очень часто эта проблема остается незамеченной, пока не становится критической.

На самом деле железо играет огромную роль в нашем организме. Например, оно участвует в переносе кислорода, и без него клетки просто не могут нормально дышать. Особенно страдают мозг, сердце, мышцы, щитовидная железа.

«Даже небольшой дефицит железа снижает жизненный тонус. А при анемии вообще включается режим выживания», — говорит Стародубцева.

У женщин железо теряется ежемесячно с менструацией. Если добавить к этому отказ от красного мяса, различные диеты, стресс, проблемы с ЖКТ и всасыванием питательных веществ, то можно легко получить «эпидемию дефицита железа».

Специалист отметила, что некоторые таблетки с железом часто дают побочные эффекты: тошноту, запоры, тяжесть. Так происходит, потому что не решена главная проблема.

Чтобы железо усваивалось, что нужно начать с лечения ЖКТ. Восстановить слизистую, убрать воспаление, если есть какие-то паразиты, их тоже убрать.

Необходимо добавить продукты, содержащие с легкоусвояемым железом — печень, красное мясо, бобовые, гранат. Поддержать ферменты, витамины-кофакторы, В12, фолиевую кислоту, витамин С, медь.

Также необходимо исключить продукты и препараты, которые мешают усвоению железа: кальций, чай, кофеин. Это нужно делать непосредственно в момент приема этого микроэлемента.

«Разносите их с богатыми железом продуктами и добавками с железом на два-три часа. И также важно смотреть не только на общий анализ, но и на ферритин. Именно он отражает запасы железа в организме», — говорит нутрициолог.

Эксперт добавляет: восполнение дефицита — это не про «попить месяц и забыть про то, что такое железо». Это про выстраивание системы. Когда организм работает нормально, он сам начинает держать баланс. А ваша энергия, ясность, хорошее настроение и нормальный вес возвращаются как побочный эффект вашего здоровья.

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