За ночь силы ПВО ликвидировали 105 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 2 сентября до 7:00 мск 3 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства.

Наибольшее количество БПЛА уничтожено над Ростовской областью — 25. Над Брянской — 24, над Краснодарским краем — 20. Еще 15 дронов ликвидировали над Черным морем, десять — над Калужской областью, восемь — над Республикой Крым. Два беспилотника сбили над Азовским морем и один — над Смоленской областью.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ростове-на-Дону трое взрослых и ребенок пострадали из-за атаки БПЛА.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.