ВЭФ‑2025 предлагает отправить открытки с изображениями губерний Российской империи

Элина Битюцкая
На стенде МИИГАиК гости форума могут создать оживающую «почтовую» карточку.

Фото, видео: 5-tv.ru

На Восточном экономическом форуме‑2025 (ВЭФ-2025) работает интерактивный стенд Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), где посетители могут самостоятельно оформить уникальную винтажную открытку с изображением карты губерний Российской империи и заказать ее отправку по почте после завершения мероприятия.

Оформление происходит с помощью специального приложения: на марке появляется анимированный тигр, а виртуальный почтальон демонстрирует небольшие визуальные «фокусы», превращая обычную открытку в мультимедийный сувенир.

Главным событием форума по традиции станет пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина, запланированная на 5 сентября. ВЭФ — ежегодная международная площадка, принимающая гостей во Владивостоке с 2015 года; цель форума — привлечение инвестиций в российский Дальний Восток и укрепление экономических связей России со странами Азиатско‑Тихоокеанского региона (АТР).

