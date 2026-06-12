Путин поздравил выдающихся деятелей страны с Днем России

Церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В День России президент Владимир Путин провел традиционную торжественную церемонию в Большом Кремлевском дворце. Глава государства поздравил выдающихся деятелей страны — тех, кто получил звания Героев Труда, а также лауреатов государственных премий.
Такие награды присуждают за достижения в разных сферах: науке и технологиях, литературе и искусстве. Кроме того, премии вручают за деятельность в области благотворительности, правозащиты и гуманитарной помощи. Церемония 12 июня стала уже ежегодной традицией.
«Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России! Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к родине, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства — это одно единое целое», — сказал Владимир Путин.
Ранее президент сообщил, что Бог всегда покровительствует России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 12 июн
- «Неоспоримый факт»: Волочкова в День России напомнила, что она великая балерина
- 12 июн
- Владимир Путин назвал главные ценности российского народа
- 12 июн
- Президент Путин рассказал, в чем заключается сила российского государства
- 12 июн
- Алиев поздравил Путина и россиян с Днем России
- 12 июн
- Медведев в День России отправил портреты западных политиков в шредер
- 12 июн
- Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России
- 12 июн
- В России начались длинные выходные в честь 12 июня
- 12 июн
- Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России
- 12 июн
- Экстремальный парашютный прыжок ко Дню России состоялся в Москве
- 12 июн
- Лукашенко поздравил Путина и народ с Днем России
Читайте также
64%
Нашли ошибку?