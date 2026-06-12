Путин поздравил выдающихся деятелей страны с Днем России

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Алена Куликова
Алена Куликова 30 0

Церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.

Выдающихся деятелей страны наградил Путин

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
День России

В День России президент Владимир Путин провел традиционную торжественную церемонию в Большом Кремлевском дворце. Глава государства поздравил выдающихся деятелей страны — тех, кто получил звания Героев Труда, а также лауреатов государственных премий.

Такие награды присуждают за достижения в разных сферах: науке и технологиях, литературе и искусстве. Кроме того, премии вручают за деятельность в области благотворительности, правозащиты и гуманитарной помощи. Церемония 12 июня стала уже ежегодной традицией.

«Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России! Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к родине, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства — это одно единое целое», — сказал Владимир Путин.

Ранее президент сообщил, что Бог всегда покровительствует России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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