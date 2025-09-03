Все в Китай! Спрос на авиабилеты в Поднебесную у россиян вырос вдвое

Особой популярностью пользуются Пекин и Шанхай.
Безвизовый режим вдвое увеличил спрос на авиабилеты в Китай у россиян
Спрос на авиабилеты в Китай у россиян вырос в два раза после введения безвизового режима для граждан РФ. Об этом изданию Газета.ру заявила директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александра Брагина, ссылаясь на аналитику специалистов.
«Количество купленных авиабилетов в Китай с датой вылета 15 сентября и позднее выросло в два раза. Одновременно с этим наблюдается рост числа забронированных отелей на этот период, а также доли поисковых запросов, посвященных визам и поездкам в Китай», — сообщают аналитики.
По словам Брагиной, Китай и раньше был популярным туристическим направлением, а наибольшим спросом пользуются города Пекин и Шанхай.
«До объявления о безвизовом режиме КНР входила в топ-10 зарубежных бронирований авиабилетов и жилья на лето у наших соотечественников, а на осень — в топ-5. В основном интерес самостоятельных путешественников сосредоточен на таких популярных направлениях, как Пекин и Шанхай, также ожидается рост спроса и на другие направления внутри страны», — добавила эксперт.
