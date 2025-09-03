Назвала алкоголичкой: Дана Борисова серьезно поругалась с дочкой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Полина Аксенова пожаловалась на мать своем отцу.

У Даны Борисовой случился серьёзный конфликт с 18-летней дочерью

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Дана Борисова поссорилась с дочерью из-за работы на телевидении

Телеведущая Дана Борисова рассорилась со своей 18-летней дочерью Полиной. Причиной разногласий стал запрет звездной матери на работу наследницы на телевидении. Об этому девушка рассказала в личном Telegram-канале, прикрепив к посту переписку со своим отцом.

Полина поделилась с родителем, что Борисова «надавила» на знакомых с телеканалов, чтобы они не брали ее на работу. Аргументом стало, что если сотрудники ТВ хотят дружить с Даной, то лучше ей дорогу не переходить.

тексттекст. Telegram/полина борисова/poxenovaa

Как выяснило издание Super.ru, Борисова назвала Полину никем, на что в ответ получила, что она «бывшая алкоголичка». Также оказалось, что дочь телеведущей давно мечтает работать корреспондентом. При этом, по ее мнению, развиваться как профессионал ей мешает имя матери.

«Я очень хотела всего добиться сама. То есть я никакой помощи не просила. <…> Мама сказала: „Ты поплатишься за такие слова“. За то, что я назвала ее бывшей алкоголичкой. Не наркоманкой даже, алкоголичкой. Если это правда. И у меня тоже складывается некая плохая репутация из-за этого. Так что это не лучший старт для меня, я так считаю. Хотя я никогда ее в этом не упрекала», — рассказала Полина в беседе с изданием.

Комментариев от самой телеведущей по поводу разногласий с дочерью пока не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Даны Борисовой показала фигуру после пластики. Хирурги выполнили коррекцию груди, ягодиц и талии.

