«Первая страна»: на ВЭФ-2025 обсудили развитие биоэкономики в России

Марченков: биоэкономика и природоподобные технологии в РФ активно развиваются

Россия стала одной из первых стран с активным развитием природоподобных технологий и биоэкономики, которая является частью национальных проектов технологического лидерства. Об этом сообщил председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков на сессии Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«Россия — первая страна, которая стала говорить о развитии природоподобных технологий, страна, в которой биоэкономика является одним из девяти национальных проектов технологического лидерства. В этом контексте программы мегасайенс-установок и генетических технологий являются двумя элементами реализации проекта по биоэкономики», — поделился он.

По его словам, мегасайенс-установки помогают видеть, как устроена природа, а методы генетического редактирования и структурная биология позволяют взаимодействовать с живыми системами. В совокупности программы позволяют выстроить биоэкономику.

Марченков также поделился опытом строительстве комплекса мегаустановок в России, приведя в пример Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) в Новосибирске. По его словам, строительство СКИФ планируется закончить в этом году, а уже со следующего года стартуют эксперименты.

Как отметил Марченков, установка уже привлекает научные сообщества и индустриальные компании и становится центром высоких технологий и науки.

Также Марченков упомянул, что такие глобальные проекты нуждаются в значительных государственных инвестиций. При этом, задачей научных организаций остается координация программ, чтобы каждая установка ориентировалась на потребности региона.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября в десятый раз.

