Владелец спортзала изнасиловал двух женщин и инсценировал свою смерть

Диана Кулманакова
Он сбежал из страны на велосипеде.

Владелец спортзала изнасиловал двух женщин и инсценировал свою смерть в Шотландии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Sun: мужчина изнасиловал двух женщин и инсценировал свою смерть в Шотландии

В Шотландии 57-летний владелец спортзала Джеймс Клачер был признан виновным в изнасиловании двух женщин, с которыми он познакомился через приложение Tinder. Мужчина после совершенных преступлений инсценировал свою смерть. Об этом сообщает издание The Sun.

Эпизоды изнасилования были совершены в 2019 и 2020 годах. Он был признан виновным по итогам судебного разбирательства в Высоком суде Глазго. В суде Клачер настаивал, что «причинять вред кому-либо — это не в его ДНК».

Но в мае 2022 года мужчина бросил автомобиль и одежду возле озера Лох-Лонг, таким образом инсценировав собственное утопление.

Однако недавно Клачера обнаружили на пляже в Испании, когда он занимался на тренажере. Его задержали двое полицейских под прикрытием, переодетые в туристов.

По данным следствия, после розыгрыша собственной смерти мужчина покинул страну, добравшись до Франции, где купил велосипед и отправился на нем в Испанию. Там он слился с местными жителями и регулярно занимался спортом на пляже.

Детектив-констебль Джейми Кроссан, сопровождавший подсудимого во время экстрадиции, сообщил, что тот был «очень дружелюбным и разговорчивым» при перелете на Родину. Клачер рассказывал о том, как выживал на ягодах и дождевой воде, когда инсценировал собственную смерть. 

