«Нужно просто кайфовать»: Любовь Успенская обратилась к зрителям

Певица выступила на своем юбилейном концерте.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Любовь Успенская рекомендует всем «кайфовать»

Певица Любовь Успенская во время выступления на своем юбилейном концерте призвала зрителей «кайфовать». Кадрами из концертного зала делится 5-tv.ru.

Артистка отметила свое 55-летние на сцене большим шоу, где исполнила свои бессмертные хиты. Успенская предстала перед зрителями в роскошном прозрачном черном платье с массивным украшением, на каблуках и с идеальной укладкой. Певица была в прекрасном расположении духа и, кажется, получала большое удовольствие от своей работы, как и ее музыканты, стоящие с ней рядом на сцене.

«Нужно просто кайфовать», — сказала артистка, обращаясь к зрителям в зале.

Судя по всему, сама Любовь Успенская охотно следует своему совету. Артистке 71 год, и она способна дать фору любому молодому певцу.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Любовь Успенская хотела бы умереть на сцене. Успенская выступает на сцене уже 55 лет, и она точно знает: музыка — это ее призвание.

