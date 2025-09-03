В больнице ЛНР открылась десятая детская комната

В Кировской центральной городской многопрофильной больнице ЛНР открылась десятая комната для находящихся на лечении маленьких пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Народного фронта.

«Это пространство стало по-настоящему особенным местом — уютным уголком радости, где дети могут отвлечься от больничной обстановки и почувствовать себя комфортно», — говорится в сообщении.

Как уточняется, комната спроектирована с учетом возрастных и эмоциональных потребностей маленьких пациентов. В ней есть коллекция детских книг, развивающие игрушки и игровые зоны, оформленные в патриотическом стиле с символикой России, которые способствуют развитию фантазии и любознательности. Также комната оснащена мягкими уголками, созданными при участии луганских художников.

По словам общественных деятелей, главная задача комнаты — не только развлечь, но и помочь детям восстановить душевное равновесие, почувствовать внимание и заботу. В таком месте ребенок может не просто играть, но и учиться, развивать творческие способности, общаться с другими детьми.

Открытие десятой детской комнаты — часть масштабного проекта по созданию зон для маленьких пациентов в медучреждениях ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Новая детская комната была открыта при участии Народного фронта и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным банком «РОССИЯ».

