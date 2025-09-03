В больнице ЛНР открылась десятая детская комната

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Помещение спроектировано с учетом возрастных и эмоциональных потребностей маленьких пациентов.

Фото, видео: «НАРОДНЫЙ ФРОНТ»; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Кировской центральной городской многопрофильной больнице ЛНР открылась десятая комната для находящихся на лечении маленьких пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Народного фронта.

«Это пространство стало по-настоящему особенным местом — уютным уголком радости, где дети могут отвлечься от больничной обстановки и почувствовать себя комфортно», — говорится в сообщении.

Как уточняется, комната спроектирована с учетом возрастных и эмоциональных потребностей маленьких пациентов. В ней есть коллекция детских книг, развивающие игрушки и игровые зоны, оформленные в патриотическом стиле с символикой России, которые способствуют развитию фантазии и любознательности. Также комната оснащена мягкими уголками, созданными при участии луганских художников.

По словам общественных деятелей, главная задача комнаты — не только развлечь, но и помочь детям восстановить душевное равновесие, почувствовать внимание и заботу. В таком месте ребенок может не просто играть, но и учиться, развивать творческие способности, общаться с другими детьми.

Открытие десятой детской комнаты — часть масштабного проекта по созданию зон для маленьких пациентов в медучреждениях ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Новая детская комната была открыта при участии Народного фронта и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным банком «РОССИЯ».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Долина, Дубцова и Долженкова записали песню ко Дню воссоединения новых регионов с РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.85
0.26 94.25
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:44
Кошмар Брюсселя: западные журналисты с тревогой наблюдали за парадом в Пекине
21:29
Захарова: ЕС не хочет разбираться в причинах конфликта на Украине
21:15
Путин прибыл во Владивосток
21:12
Почему 3 сентября? Михаил Шуфутинский раскрыл тайну популярной песни
21:07
Стало известно расписание гастрономического фестиваля «Балтика Фест»
20:55
В больнице ЛНР открылась десятая детская комната

Сейчас читают

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025