Долина, Дубцова и Долженкова записали песню ко Дню воссоединения новых регионов с РФ

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Праздник отмечается 30 сентября.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

В центре Игоря Матвиенко записали песню ко Дню воссоединения новых регионов с РФ

Ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией в продюсерском центре Игоря Матвиенко была записана новая версия песни «С чего начинается Родина». Об этом сообщили организаторы проекта.

В записи приняли участие Лариса Долина, Ирина Дубцова и Елизавета Долженкова. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 30 сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

Создатели отмечают, что песня выбрана не случайно. «С чего начинается Родина» — это не просто классика советской и российской эстрады, но и символ, отражающий суть понятия Родина. Мелодия и слова композиции пробуждают у слушателей теплые и искренние чувства, связанные с домом, семьей и родной землей. Такой выбор подчеркивает ценность воссоединения — возвращение к истокам и корням.

Особое внимание в проекте уделяется сохранению традиционных нравственных ценностей. Контент, создаваемый в его рамках, направлен на воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти.

По словам организаторов, песня объединяет разные поколения и делает тему воссоединения близкой и понятной для зрителей любого возраста.


