Захарова: Россия отслеживает учения НАТО Namejs

Москва учтет создаваемые угрозы для своей нацбезопасности
Фото, видео: www.globallookpress.com/Sgt. Lianne Hirano; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия отслеживает учения НАТО Namejs. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ВЭФ-2025.
Дипломат также подчеркнула увеличение численности сил, которые принимают участие в учениях, а также то, что НАТО продолжает наращивать военную инфраструктуру у границ РФ. Москва будет учитывать создаваемые угрозы для своей нацбезопасности, отметила Мария Захарова.
По словам официального представителя МИД, другие военные учения, проводимые совместно США и Южной Кореей — это «очередная провокация», их нельзя назвать оборонительными.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
87%
Нашли ошибку?