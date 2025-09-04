Захарова: Россия отслеживает учения НАТО Namejs

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 24 0

Москва учтет создаваемые угрозы для своей нацбезопасности

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sgt. Lianne Hirano; 5-tv.ru

Россия отслеживает учения НАТО Namejs. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ВЭФ-2025.

Дипломат также подчеркнула увеличение численности сил, которые принимают участие в учениях, а также то, что НАТО продолжает наращивать военную инфраструктуру у границ РФ. Москва будет учитывать создаваемые угрозы для своей нацбезопасности, отметила Мария Захарова.

По словам официального представителя МИД, другие военные учения, проводимые совместно США и Южной Кореей — это «очередная провокация», их нельзя назвать оборонительными.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

