«Надо работать»: Лаос предложил РФ и АСЕАН сотрудничать в сфере промышленности и туризма

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Замминистра иностранных дел ЛНДР выступил на полях Восточного экономического форума — 2025.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Замглавы МИД Лаоса: РФ и АСЕАН могли бы сотрудничать в сфере энергетики

Заместитель министра иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Пхонгсаван Сисулат на полях Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025) заявил, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) могла бы сотрудничать с Россией в области сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и энергетики.

«В АСЕАН у нас есть ряд областей, которые мы можем делить или предложить сотрудничество российскому бизнес-сообществу, например, сельское хозяйство, чистая, устойчивая энергетика, горнодобывающая промышленность, сфера услуг, технологическая отрасль», — сообщил дипломат.

По словам Сисулата, туризм также является важной сферой сотрудничества. Дипломат отметил, что более 2,5 миллионов российских туристов посетили страны АСЕАН в 2025 году. Однако существует проблема языкового барьера, которую могло бы решить развитие услуг туристических гидов, владеющих английским языком.

«Вот над этими вещами нам надо работать вместе в ближайшие годы, чтобы содействовать двустороннему торговому и двустороннему туристическому сотрудничеству», — отметил Сисулат.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на ВЭФ-2025 обсудили развитие биоэкономики в России.

