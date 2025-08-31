В Минобрнауки повысят студенческую стипендию президента РФ 

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Конкурсный отбор на получение выплат планируют провести в сентябре–октябре.

К концу 2025 года студенты получат новую стипендию президента РФ

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

К концу 2025 года студенты, обучающиеся по специальностям, соответствующим научно-технологическим интересам РФ, будут получать новую стипендию президента в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на источники в Минобрнауки.

«В 2025/2026 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3400 студентам, курсантам и слушателям, <…> которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Размер стипендии — 30 тысяч рублей ежемесячно», — отметили в министерстве.

Конкурсный отбор на получение стипендии планируют провести в сентябре–октябре. Итоги же будут подведены только к ноябрю-декабрю. Однако в министерстве отметили, что стипендиатам, успешно прошедшим конкурс, будет выплачена сумма с 1 сентября 2025 года.

К тому же в наступающем учебном году Минобрнауки планирует ввести новую стипендию для 5,7 тысяч студентов, курсантов и слушателей вузов. Размер выплаты составит 20 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин увеличил количество стипендий для молодых ученых и конструкторов, работающих над прорывными разработками в области вооружений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ведущие вузы России переходят на новую систему высшего образования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

