Отбор школьников на участие во Всероссийской олимпиаде начался в Москве

Победители и призеры смогут поступить без экзаменов в любой университет страны.

Столичных школьников подготовят к Всероссийской олимпиаде. В Москве стартовал отбор кандидатов для участия в интеллектуальных соревнованиях.

Чтобы попасть в сборную, юношам и девушкам нужно показать не только хорошие знания, но и творческие способности. В этом году подготовку пройдут 50 тысяч школьников. Помогать умникам и умницам будут опытные преподаватели.

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады смогут поступить без экзаменов в любой университет страны.

