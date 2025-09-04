По доставленному из Китая президентским бортом мальчику соберут консилиум

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 37 0

Ребенок находится в отделении реанимации интенсивной терапии в стабильном состоянии.

Фото, видео: 5-tv.ru

Доставленный из Пекина в Москву пятилетний мальчик с онкологическим заболеванием госпитализирован в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Специалисты уже проводят всестороннее обследование», — уточнил он.

«Как пациент поступил, приступили к дообследованию, сейчас ждем верификации анализов и после будем собирать большой консилиум и принимать тактику лечения», — сообщил 5-tv.ru заведующий отделением трансплантации костного мозга НМИЦ онкологии имени Блохина Кирилл Киргизов.

Кроме того, по просьбе главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, ребенка в дороге сопровождали квалифицированные специалисты Федерального центра медицины катастроф.

Известно, что ранее президент России Владимир Путин дал поручение вызвать в Китай нескольких специалистов, которые смогли стабилизировать состояние мальчика. Но после неудавшегося лечения в КНР было принято решение перевезти ребенка в РФ. Также по поручению Путина семье был предоставлен борт специального летного отряда «Россия».

