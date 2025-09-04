Путин: запаса угля России хватит на тысячу лет

Запаса угля России хватит на тысячу лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в филиал Национального центра «Россия» во Владивостоке.

«Есть достаточно большое количество угля различного класса, которого, я не знаю, чуть ли не на тысячу лет хватит», — сказал президент.

Он отметил, что в энергообеспечении Дальнего Востока все еще сохраняются некоторые проблемы. В частности — недостаточная эффективность использования ресурсов. Кроме того, в регионе отмечается дефицит газа, отсутствует соединение между компонентами энергетического комплекса, страдает сетевое хозяйство.

В настоящий момент активно ведется работу по устранению этих проблем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что филиал «Росатома» появится в Приморье до конца года. Работа на площадке будущей атомной электростанции будут начаты в 2026 году. Первостепенная задача — анализ инвестиционного сценария, создание обоснований безопасности и работа с населением. Далее — выход на площадку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.