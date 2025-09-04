Uniqlo и Zara возвращаются? Компании регистрируют товарные знаки в России

Uniqlo и Zara хотят зарегистрировать товарные знаки в России

В Роспатент поступило десять заявок на регистрацию товарного знака от японского холдинга Fast Retailing. Эта компания владеет брендом Uniqlo, данные об отправленных заявках доступны на сайте организации. Зарегистрировать свой товарный знак также хочет Zara.

Все они были отправлены 31 августа 2025 года. Планы у холдинга грандиозные — например, запатентовать логотипы GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo. Цветовая гамма — красный и зеленый. Ожидается регистрация не только оригинального названия бренда — Uniqlo, но и адаптированного — «Юникло».

Роспатент отмечает, что около 27 товарных знаков напрямую связаны с сетью Uniqlo. Еще два принадлежат компании GU, и три — Fast Retailing Co. В мае 2022 года она объявила о решении временно прекратить работу в России.

В феврале 2025 года Союз торговых центров направил послания компаниям Uniqlo, H& M и Inditex. Компаниям предложили вернуться Россию. Союз опросил более 100 крупнейших торговых площадок страны. Большая часть из них оказалась готова к возобновлению сотрудничества и предложила помещения для немедленной аренды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская «дочка» H& M ликвидирует свое юридическое лицо до 5 июня.

