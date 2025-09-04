«Живу по-японски»: Иван Янковский рассказал о своей философии

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив

Легок ли путь артиста?

Иван Янковский: я существую в сейчас и не размышляю о потом

Если не задумываться о потери популярности, то становится легче жить. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал актер Иван Янковский на премьера сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» от Национальной Медиа Группы.

Артиста спросили, какая реакция у него будет, если он в один момент потеряет популярность.

«Я вообще об этом не думаю. Живу по-японски: сейчас — это сейчас. Потом — это потом. Мне так легко от этого. Я по такой формуле существую», — поделился Янковский.

На данный момент актер действительно пользуется успехом — его приглашают в знаковые проекты, а фильмы и сериалы с участием артиста поклонники принимают тепло. Однако есть и те, кто высказывается против того, чтобы Янковский постоянно мелькал на экране.

В портфолио артиста есть сериалы «Фишер», «Слово пацана», «Аутсорс», «Топи», «Преступление и наказание», а также фильмы «Ночные стражи», «Источник» и «Дама Пик». Кроме этого, Янковский снялся в киноленте «Текст», в которой есть скандальная эротическая сцена с участием актера и актрисы Кристины Асмус.

Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается», в котором Янковский сыграл одну из главных ролей, расскажет о девушке Ксюше. Она в начале 2000-х приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках — без денег, связей и каких-либо перспектив. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу.

Ранее 5-tv.ru писал о селебрити на красной дорожке сериала «Москва слезам не верит».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

