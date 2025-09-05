«Все маски спадают»: почему мужчины боятся самодостаточных женщин

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 15 0

Психолог рассказала, как с этим быть.

«Это очень выгодно»: почему мужчины боятся самодостаточных женщин

Фото: www.globallookpress.com/kati; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сексолог Миллер:

В отношениях нужно всегда искать человека по душе, не изображать из себя ту, кем не являешься, и никогда ни под кого не подстраиваться. Об этом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер, отвечая на вопрос 5-tv.ru о том, как вести себя самодостаточной женщине, чтобы от нее не сбегали мужчины.

Миллер подчеркивает: главная проблема современных женщин заключается в том, что они все время думают, как им надо себя вести и как себя преподносить. Но это совсем неправильно. Женщина со здоровой самооценкой не думает об этом, она будет уважать любого человека и, главное, — она не будет строить из себя ту личность, которой она не является. А в отношениях всегда очень важно быть собой.

«Во-первых, это не сексуально, некрасиво. В стрессовых ситуациях все маски спадают с нас, и сразу же человек показывает свое истинное лицо, и у партнера возникает шок», — говорит Миллер.

Сексолог также объяснила, почему мужчин могут пугать сильные и независимые дамы.

«Сильным хочется быть самому», — заявила эксперт.

Миллер пояснила, что многим мужчинам важно, чтобы им позволили быть главными в семье.

«Они (сильные женщины — Прим. ред.) начинают бодаться за лидерство в семье. Да отдай ты его мужчине, это очень выгодно! Женщины, которые этого не делают, они на самом деле не особо разумны. Отдав главенство мужчине, она решает массу проблем. Как минимум, она в этой роли будет чувствовать себя более женственной, желанной, нужной. За нее будут решать все вопросы или с ней, но не она сама!» — резюмировала сексолог.

Ранее 5-tv.ru писал, как избежать финансовых конфликтов в браке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.30
0.45 94.78
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:19
«Все маски спадают»: почему мужчины боятся самодостаточных женщин
6:00
Т-80БВМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
5:37
«Снести Санду»: Илан Шор о планах блока «Победа» на предстоящих выборах
5:19
«Меч для защиты интересов»: Чекунков высказался о роли Северного флота
5:00
Самые лучшие звезды: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября

Сейчас читают

«Породнило с Пушкиным»: Дибров не теряет самоиронии на фоне развода
Самые лучшие звезды: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025