«Все маски спадают»: почему мужчины боятся самодостаточных женщин

В отношениях нужно всегда искать человека по душе, не изображать из себя ту, кем не являешься, и никогда ни под кого не подстраиваться. Об этом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер, отвечая на вопрос 5-tv.ru о том, как вести себя самодостаточной женщине, чтобы от нее не сбегали мужчины.

Миллер подчеркивает: главная проблема современных женщин заключается в том, что они все время думают, как им надо себя вести и как себя преподносить. Но это совсем неправильно. Женщина со здоровой самооценкой не думает об этом, она будет уважать любого человека и, главное, — она не будет строить из себя ту личность, которой она не является. А в отношениях всегда очень важно быть собой.

«Во-первых, это не сексуально, некрасиво. В стрессовых ситуациях все маски спадают с нас, и сразу же человек показывает свое истинное лицо, и у партнера возникает шок», — говорит Миллер.

Сексолог также объяснила, почему мужчин могут пугать сильные и независимые дамы.

«Сильным хочется быть самому», — заявила эксперт.

Миллер пояснила, что многим мужчинам важно, чтобы им позволили быть главными в семье.

«Они (сильные женщины — Прим. ред.) начинают бодаться за лидерство в семье. Да отдай ты его мужчине, это очень выгодно! Женщины, которые этого не делают, они на самом деле не особо разумны. Отдав главенство мужчине, она решает массу проблем. Как минимум, она в этой роли будет чувствовать себя более женственной, желанной, нужной. За нее будут решать все вопросы или с ней, но не она сама!» — резюмировала сексолог.

