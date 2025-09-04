«Судьба его многому научила»: Ефремов получил первую работу после выхода на свободу

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Актер хочет продолжить свою творческую деятельность.

Михаил Ефремов получил первую работу после выхода на свободу

Фото: www.globallookpress.com/Photoagency Interpress

Михаил Ефремов получил первую работу после выхода на свободу

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов официально вошел в труппу театра Никиты Михалкова «Мастерская 12». Информация об этом появилась на сайте театра.

Народный артист РСФСР Никита Михалков сказал, что актер сам обратился к нему с этой просьбой, так как хочет подложить свою творческую карьеру.

«Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить», — цитирует слова Михалкова сайт театра.

Михалков добавил, что не сомневается в актерском таланте своего коллеги. Он надеется, что работа в труппе театра принесет пользу актерам и ему самому. Известно, что Михаил Ефремов сыграет одну из главных ролей в спектакле «Без свидетелей» в феврале 2026 года на Основной сцене театра.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Ефремов развелся с пятой женой. После 23 лет совместной жизни брак актера и Софьи Кругликовой официально расторгнут. По информации из окружения актера, отношения пары испортились после возвращения Михаила из колонии, хотя в апреле 2025 года Ефремов вышел по УДО и вернулся домой, летом стало известно, что он съехал от жены. В публикациях отмечается, что пары часто ссорились, и конфликт лишь усилился после его пребывания за решеткой.

