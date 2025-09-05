Добрые друзья: Россия и Индия обсудили усиление партнерства

Россия и Индия обсудили усиление партнерства двух стран

На Восточном экономическом форуме форуме очень много иностранных гостей даже из недружественных стран. Всех привлекает одно: сама возможность обсудить взаимовыгодное сотрудничество с Россией. А с некоторыми странами у нас столь тесные экономически связи, что с ними проходят пленарные заседания.

Например, бизнес-диалог Россия — Индия об усилении партнерства двух стран. Заседание открылось со слов о дружбе, самой крепкой основе любого сотрудничества. Причем, такие доброжелательные отношения не только между государствами, но и между их лидерами, Владимиром Путиным и Нарендрой Моди, что еще сильнее помогает взаимодействию Москвы и Нью-Дели. Например, уже в этом году ожидается рост контейнерных перевозок России и Индии. А совместная работа в сфере авиастроения может получить новый импульс.

