Не переводить деньги незнакомцам: как не попасть под блокировку перевода
Не следует самим возвращать деньги, которые пришли по ошибке.
ЦБ: следует своевременно обновлять персональные данные в кредитных организациях
Не совершать финансовые операции по просьбе незнакомцев и не возвращать самим деньги, которые якобы пришли по ошибке.
В Центробанке рассказали, как не попасть под блокировку перевода. Если клиент все же решился отправить деньги, ему необходимо указать назначение платежа. Так переводы станут понятнее для банка и не вызовут лишних подозрений. Кроме того, регулятор советует своевременно обновлять персональные данные в кредитных организациях.
