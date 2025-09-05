Путин: открытие авиасообщения с КНДР укрепит связи между нашими странами

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 43 0

Сейчас улететь в Пхеньян можно из Москвы и Владивостока.

Путин: открытие авиасообщения с КНДР укрепит связи между нашими странами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Авиарейсы между РФ и КНДР помогут укрепить связи между нашими странами, отметил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания ВЭФ.

Глава государства напомнил, что после пандемии коронавируса восстановлены прямые перелеты из Владивостока в Пхеньян, запущены рейсы между Москвой и столицей КНДР.

С июня курсируют беспересадочные поезда Пхеньян — Москва. Это состав локомотивов и вагонов, эксплуатируемый железными дорогами КНДР. Ходит поезд два раза в месяц: отбывает из Пхеньяна — 3-го и 17-го числа, прибывает в Москву — 11-го и 25-го.

Уехать из Москвы в столицу КНДР можно 12-го и 26-го числа, поезда прибывают в Пхеньян 20-го и 4-го.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.30
0.45 94.78
0.53
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмен...

Последние новости

9:36
Путин: войска НАТО на Украине станут законными целями для поражения
9:32
Путин: Москва — лучшее место для встречи РФ и Украины
9:30
Путин: «Сила Сибири-2» — один из крупнейших энергопроектов в мире
9:28
Довольно привлекательный: фильм «Красный шелк» очаровал китайских зрителей
9:24
Правительство Монголии окажет поддержку в строительстве «Силы Сибири — 2»
9:20
Премьер Лаоса: ВЭФ улучшает качество жизни людей

Сейчас читают

Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ-2025 — прямая трансляция
Самые лучшие звезды: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025