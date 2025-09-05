Путин: многие ушедшие из России западные компании хотят вернуться в страну

Евгения Алешина
Президент отметил, что никто их изначально из РФ не выгонял. Если хотят — пусть возвращаются.

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Многие ушедшие из России западные компании хотят вернуться в страну. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

Президент отметил, что Россия никого из страны не выгоняла. Компании сами решили уйти по политическим соображениям и понесли большие убытки. Кто хочет — всегда может вернуться, но исходя из текущих условий.

«Мы же знаем, у нас контакты есть: многие ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут и в любую секунду хотели бы возвратиться. Мы же ни от кого не отворачиваемся… Мы никого не выгоняли, кто хочет — всегда может вернуться, но исходя из тех условий, которые складываются на данный момент времени», — сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что открытие авиасообщения с КНДР укрепит связи между нашими странами. Сейчас улететь в Пхеньян можно из Москвы и Владивостока.

С июня курсируют беспересадочные поезда Пхеньян — Москва. Это состав локомотивов и вагонов, эксплуатируемый железными дорогами КНДР. Ходит поезд два раза в месяц: отбывает из Пхеньяна — 3-го и 17-го числа, прибывает в Москву — 11-го и 25-го. Уехать из Москвы в столицу КНДР можно 12-го и 26-го числа, поезда прибывают в Пхеньян 20-го и 4-го.

