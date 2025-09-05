Путин: РФ обладает более эффективными, чем США технологиями для сжижения газа

В связи с этим американская сторона заинтересована в сотрудничестве.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Россия обладает более эффективными по сравнению с США технологиями для сжижения газа. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У нас есть технологии добычи и сжижения газа, гораздо более эффективные, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнеры», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что американской стороне известно положение дел. В связи с этим их интересует сотрудничество. Состоится оно или нет — зависит не от России, однако Москва остается открытой к предложениям.

«Но, если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США много компаний, которые хотят возобновить работу с РФ. В настоящий момент надежными партнерами Росси остаются Индия и Китай. Они — часть Азиатско-Тихоокеанского региона. Стоит учитывать, что Штаты тоже располагаются в нем.

